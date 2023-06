Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, urmeaza sa viziteze Africa, informeaza surse de la nivelul Administrației Prezidențiale pentru STIRIPESURSE.RO.Președintele va merge spre finalul acestui an intr-un turneu in Africa, unde va vizita mai multe state, printre care și Africa de Sud, au declarat…

- Portul Odesa a fost avariat in urma unui atac cu drone care a avut loc in noaptea de duminica spre luni. Odesa este principalul port al ucrainenilor de la Marea Neagra prin care se exporta cereale in intreaga lume, informeaza Mediafax.Un atac cu drone a avariat in cursul nopții o parte din infrastructura…

- Echipajul navei „Ivan Khurs" a marinei ruse a respins cu succes un atac cu drone de suprafața in zona stramtorii Bosfor, in zona economica exclusiva a Turciei, a anunțat miercuri reprezentantul oficial al Ministerului Apararii al Federației Ruse, generalul-locotenent Igor Konașenkov. Ucraina nu a precizat…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat marti, la conferinta “Better Connected through Connecting Europe Facility”, ca cele 4,5 miliarde prevazute pentru Ministerul Transporturilor, in POIM, au fost accesate suta la suta, ceea ce reprezinta o premiera pentru noi, ca…

- Miron Mitrea susține ca deși alegerile sunt importante in Turcia și pentru contextul zonei Marii Negre, cu toate astea o eventuala infrangere a lui Erdogan nu ar schimba foarte mult lucrurile:"Turcia e țara cu cea mai mare ieșire dupa Rusia la Marea Neagra, ne intereseaza foarte mult ce se intampla…

- Romania va adauga in arsenalul sau 18 drone Bayraktar TB2, a anuntat pe Twitter ambasadorul Turciei la Bucuresti, Ozgur Kivanc Altan. „Romania, prieten, vecin la Marea Neagra si aliat NATO, adauga Bayraktar TB2 SIHA la arsenalul sau. Aceasta capacitate strategica, prin care s-au castigat multe batalii,…

- Compania de drumuri a solicitat Ministerului Transporturilor suma de 18,4 mld. de lei pentru investitii in infrastructura rutiera in 2023, un buget record si egal cu sumele cheltuite in ultimii trei ani. Spre comparatie, CNAIR a cheltuit cu investitiile 9,4 mld. de lei in 2022, potrivit ZF. „In prezent,…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA anunta ca astazi o delegatie, formata din membri ai Bancii Mondiale si reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a efectuat o vizita la ecluza Agigea.Vizita face parte din proiectului ldquo;Strategia de dezvoltare a transporturilor…