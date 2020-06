Sulgerul a fost mentionat documentar pentru prima data in Moldova in anul 1456, acum 563 de ani. In Evul mediu, sulgerul (sau slugerul) era un dregator insarcinat cu stringerea sulgiului (dare care se platea pentru vitele sau oile taiate, una din principalele surse de aprovizionare cu carne a curtii domnesti. Sulgerul se ocupa cu aprovizionarea cu carne a curtii domnesti si a armatei si era seful