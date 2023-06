Azmeh Dawood, sora mai mare a omului de afaceri pakistanez Shahzada Dawood, a declarat ca nepotul ei, Suleman Dawood, in varsta de 19 ani, nu a dorit sa plece in expediția spre nava Titanic, la bordul submarinului Titan. Iata ce a declarat matușa tanarului ieri, in ziua in care s-a aflat ca cei cinci pasageri au murit in urma umei implozii catastrofale.