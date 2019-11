Stiri pe aceeasi tema

- In ton cu frumoasa vreme de afara, joi, 7 noiembrie, ora 18.30, dirijorul acestei saptamani, Maestrul Ilarion Ionescu-Galati ne propune un program vioi format din lucrari compuse de Mozart, Wieniawski si Sostakovici. Solist: Florin Ionescu-Galati, vioara. In program: W.A. Mozart: Uvertura “Ascanio in…

- Elevii Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” și-au dat intalnire miercuri, de la ora 14.00, la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” unde și-au sarbatorit bobocii. Balul Bobocilor 2019 a avut drept tema „Calatorie la 1900”, și chiar a fost un eveniment care a oferit posibilitatea retrairii atmosferei…

- Consilierii locali vor lua in dezbatere si vor decide propunerea consilierului local Gabriel Stan, care a depus un proiect de hotarare ce presupune atribuirea denumirii Strada „Acad. Solomon Marcus”, intersectiei/strapungerii dintre strada Nicolae Balcescu si strada Mihai Viteazu (limitrofa cu fostul…

- Concertul de joi, 24 octombrie, ora 18.30, de la Sala Ateneu, este o poveste nemuritoare, o iubire neimplinita, dar plina de pasiune si mister, scrisa de A.S. Puskin, „Evgheni Oneghin”, o capodopera a literaturii ruse Sub bagheta indragitului dirijor George Hariton, Orchestra Simfonica “Mihail Jora”…

- Festivitatea cuprinde un ceremonial militar, religios si va fi urmata de un spectacol de exceptie sustinut de Filarmonica „Mihail Jora” din Bacau, sub bagheta maestrului Ovidiu Balan, avandu-l ca solist pe violonistul Stefan Tarara; ???? Programul concertistic include lucrarile: ???? George Enescu –…

- Propunerea unei finanțari pentru organizarea, in Bacau, a unui concert in care ar fi urmat sa cante fiul tenorului Placido Domingo a fost respins, astazi, de consilierii bacauani, votul decisiv fiind cel al aleșilor PSD care au votat, astfel, impotriva unei propuneri a propriului primar. Concertul ar…

- – Astazi debuteaza noua stagiune muzicala, a 64-a, a Filarmonicii „Mihail Jora”. Ce le-ati pregatit melomanilor, iubitorilor de muzica bacauani? – Reintalnirea cu un artist de exceptie, dirijorul Vittorio Parisi, profesor de dirijat la Conservatorul „Giuseppe Verdi” din Milano, un colaborator de lunga…

- Pentru al doilea an consecutiv, Filarmonica „Mihail Jora” a fost inclusa in programul Festivalului International „George Enescu”, care se desfasoara in aceasta perioada la Bucuresti. In aceasta seara, de la ora 18.30, in Sala „Ateneu”, filarmonica bacauana va sutine un concert dirijat de Jayce Ogren…