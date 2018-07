Luni, președintele rus s-a intalnit la Helsinki cu Donald Trump, al patrulea președinte american de cand a venit la putere in 1999. Niciuna dintre incercarile de apropiere dintre Moscova și Washington nu a reușit pana acum. In schimb, președintele rus are o bogata experiența bogata de președinți americani de la sosirea lui la Kremlin, pe 31 decembrie 1999, cand Bill Clinton se afla la Casa Alba. El s-a intalnit apoi cu George W. Bush și cu Barack Obama, potrivit Rador, care citeaza Le Figaro.