Barcelona, ​​o destinatie de vacanta spaniola de top, a anuntat ca va interzice inchirierea de apartamente catre turisti pana in 2028, o masura neasteptat de drastica, prin care autoritatile incearca sa limiteze cresterea costurilor locuintelor si sa faca orasul locuibil pentru locuitorii sai, noteaza The Guardian. Primarul de stanga al orasului, Jaume Collboni, a declarat