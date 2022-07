Sufocat de propriul șarpe. Polițiștilor nu le-a venit să creadă Un șarpe lung de 4,5 metri care iși sufoca proprietarul a fost impușcat de poliție in Fogelsville, Pennsylvania, SUA. Alertata de un membru al familiei, poliția a ajuns rapid la fața locului și a descoperit șarpele infașurat strans in jurul gatului barbatului de 28 de ani, care zacea intins pe jos. Un ofițer de poliție […] The post Sufocat de propriul șarpe. Polițiștilor nu le-a venit sa creada first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

