- Lesinul reprezinta starea de pierdere a cunostintei pentru scurt timp din cauza unei slabe oxigenari a creierului. Starea de lesin poate aparea si in cazul unor unor boli sau numai din cauza oboselii. Uneori...

- Se mai impune sau nu intrarea unei tari intregi in carantina in cazul in care numarul cazurilor de perscoane infectate cu noul coronavirus va creste sustinut? Este intrebarea la care incearca sa raspunda expertii in sanatate publica consultati de „Adevarul“, medici, specialisti in boli infectioase,…

- Consilierii județeni au aprobat astazi un proiect privind situațiile financiare de la data de 31.12.2019 ale societații Paza și Protecție Cluj. Firma de paza a Consiliului Judetean a încheiat anul 2019 cu pierderi de peste 484.000 lei. Situatia financiara dificila a firmei al carei unic actionar…

- In ultimii ani, constructorii auto au inceput sa tatoneze terenul scuterelor și trotinetelor electrice ca soluție de mobilitate urbana. Seat face pași concreți in aceasta direcție dupa ce a prezentat scuterul electric Mo eScooter 125, care are la baza conceptul eScooter prezentat in luna noiembrie a…

- "Ar trebui sa avem o poziție clara cat mai devreme cu putința. 10 la suta e o cifra pe care colegul meu probabil a fundamentat-o. Sunt convinsa ca se pot gasi soluții pentru chiar mai mult de atat, dar las specialiștii care au acces la finanțe. Noi le-am pus la dispoziție toate informațiile. Mi se…

- Centrul integrat de transplant va fi construit pe strada Victor Babeș din Cluj-Napoca, pe un teren al Consiliului Județean Cluj. Rând pe rând, presedintele forului judetean, Alin Tise, spunea ca pe acel teren se va construi ba un mall, ba un parking, ba un spital de copii, iar…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, participa marti la dezbaterea "Agricultura Romaniei, potential imens, cum il valorificam? Solutii la problemele momentului", organizata de DC Media Group. Printre invitati se mai afla si Alexandru Stanescu, presedintele Comisiei pentru agricultura, silvicultura,…

- Recent, Grupul Hikvision, cel mai mare producator mondial de produse și soluții inovatoare de supraveghere video, a furnizat un sistem avansat de monitorizare a temperaturii angajaților Grupului Dacia Renault in cadrul unui proiect dezvoltat de partenerul sau Eutron Invest Romania (www.eutron.ro), companie…