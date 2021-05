„Suflet de copil” – eveniment dedicat zilei de 1 Iunie, la Cugir

Stiri pe aceeasi tema

- In Dolj, 61% din personalul didactic din Dolj s-a vaccinat impotriva COVID 19. Si in randul personalului didactic si nedidactic din scolile si gradinitele din Dolj procentul celor vaccinati este peste 50%. Conducerea ISJ Dolj a precizat ca este in tratative cu DSP Dolj pentru a deschide un centru de…

- Recent, elevii de la Școala Gimnaziala, „Axente Sever” Aiud au primit de Ziua Internaționala a Copilului (in avans), un set de 15 piese de mobilier pentru exterior. Astfel, elevii vor putea desfașura in aer liber, intr un mod placut și conștient activitațile curriculare și extracurriculare. Darul a…

- Consiliul Raional Calarași și Direcția Cultura a lansat un concurs de muzica și coreografie cu tematica „Familia mea – comoara mea”, dedicat Zilei Internaționale a Familiei , care se sarbatorește, tradițional la 15 mai. Potrivit organizatorilor, scopul concursului a fost de a sensibiliza cetațenii și…

- Parinții care au copii cu afectiuni grave au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea acestuia și dupa implinirea varstei de 16 ani de catre copil, mai exact pana cand acesta implinește 18 ani, conform unei decizii de marți a Curții Constituționale a Romaniei (CCR). In urma unei sesizari…

- Ioana Simion are parte de o zi fericita in viața ei, dupa tot stresul legat de relația cu fostul tenismen Ilie Nastase. Bruneta și-a serbat fiul, pe Teodor, și a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, adaugand și mai multe fotografii alaturi de copilul sau.

- Primaria Focșani va organiza un eveniment dedicat Bisericii Sf. Ioan Botezatorul cu prilejul Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor istorice. Evenimentul va avea loc sambata, 17 aprilie, de la ora 11, in sala mica a Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia”. „Este un eveniment prin care municipalitatea…

- F. T. In noaptea de duminica spre luni (4/5 aprilie a.c.), in jurul orei 00:00, agentii rutieri din Sinaia au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat din județul Ilfov, care circula in oras. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca acesta nu deține permis de conducere pentru nicio…

- Este vorba de 50 de modele in miniatura, realizate de o celebra creatoare de moda – Doina Levința – care reproduc ”moda” incepand cu Galia lui Vercingetorix și Iulius Cezar – ajungand pana in Franța secolului XIX. © AFP 2021 / Arif AliPrezentare de moda cu ținute de nunta in Pakistan10 Deci,…