Suferințele copiilor.Este sănătatea mintală legată de criza climatică? Ce efect va avea amenințarea schimbarilor climatice, disparițiile speciilor și pierderea habitatului asupra minții in curs de dezvoltare a copiilor de astazi? Exista o legatura intre criza de sanatate mintala și criza climatica? “Desigur, ne aflam in mijlocul unei crize de sanatate mintala, care afecteaza foarte mult copiii și tinerii adulți”, noteaza in The National psihologul […] The post Suferințele copiilor.Este sanatatea mintala legata de criza climatica? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

