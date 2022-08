Stiri pe aceeasi tema

- Delia traiește o noua viața de cand a devenit mama pentru a doua oara. Cantareața a nascut o fetița perfect sanatoasa, iar pe perioada sarcinii a acumulat 23 de kilograme. Vedeta iși dorește sa revina rapid la silueta pe care o avea inainte sa ramana insarcinata.

- Andreea Mantea apare mereu cu zambetul pe buze pe micul ecran, insa ea ascunde o mare suferința. De 8 ani, prezentatoarea de la Kanal D are momente cand plange de dorul bunicii sale. In cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici, Andreea Mantea și-a deschis sufletul. Prezentatoarea show-ului matrimonial…

- Claudia Patrașcanu a fost cea care a facut acuzații grave cu privire la familia Badalau pe rețelele de socializare, iar Denia Filcea a fost cea care i-a transmis un mesaj emoționant vedetei in secțiunea de comentarii, asta dupa ce a ascultat inregistrarile cu Gabi Badalau, dar și mesajul controversat…

- Lidia Buble a putut sa paraseasca Romania! Unul din scandalurile din showbizul romanesc o implica pe Lidia Buble. Inculpata intr-un dosar pentru dare de mita, Lidia Buble a scapat de control judiciar. Vedeta a putut pleca in Republica Dominicana. Cu toate asta, magistrații i-au dat un termen de revenire…

- Andreea Mantea și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare recent, asta dupa ce a facut un anunț care a intrat in atenția tuturor. Bineințeles, inainte ca vedeta sa elucideze misterul, numeroase persoane și-au ridicat semne de intrebare. Iata care este situația neașteptata cu care s-a confruntat…

- Andreea Mantea și-a șocat marea comunitate de care se bucura pe rețelele de socializare, asta imediat dupa ce a facut o dezvaluire neașteptata. Iata ce a pațit vedeta de curand chiar in timp ce se afla in mașina. Nu se aștepta la asta, astfel ca s-a speriat foarte tare!

- Larisa Udila este tot timpul cu zambetul pe buze, insa vedeta se lupta și cu starile de anxietate. Frumoasa bruneta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data a marturisit pe rețelele de socializare ca inca se mai lupta cu anxietatea și ar vrea sa apeleze la ședințele…

- Andreea Mantea a dezvaluit in urma cu mai multe luni ca se confrunta cu problema kilogramelor in plus, astfel ca recent a luat decizia sa aiba grija de corpul ei! Vedeta s-a apucat de o dieta și un stil de viața sanatos, iar datorita acestor obiceiuri sanatoase a slabit zece kilograme. Iata la ce alimente…