Stiri pe aceeasi tema

- Episodul dedicat lui Constantin Brancusi in seria "Who is Romania", prezentata de istoricul britanic Tessa Dunlop, va putea fi urmarit vineri, de la ora 14.00, pe pagina oficiala de Facebook a reprezentantei ICR la Londra, fiind difuzat simultan si pe retelele de socializare ale Tate (Marea Britanie),…

- "Who is Romania", seria unica de filme care promoveaza la nivel international Romania prin personalitati cu destine remarcabile, continua vineri, cu prezentarea Reginei Maria a Romaniei. Episodul este difuzat simultan, de la ora 9.30, pe canalele de socializare ale ICR Londra si ale Familiei Regale…

- Un eveniment expozitional gazduit in premiera de Muzeul ''Theodor Aman'' - "Vizita batranei doamne. Portretul mamei artistului revine in locul creatiei" va fi oferit publicului, de joi, ora 10,00, pana duminica, 29 noiembrie, la ora 18,00. Potrivit unui comunicat al Muzeului…

- Cu ocazia infatisarii de la CAB, Udrea a acordat o declaratie reporterului Romania TV, care a observat un amanunt inedit in timpul interviului. "Blonda lui Basescu" afisa un tatuaj pe piept, care nu se vedea in totalitate, dar despre care a fost incantata sa vorbeasca, fiind dedicat celei mai dragi…

- Cunoscutul prezentator TV Emanuel Isopescu s-a stins din viața miercuri seara seara, dupa o lunga perioada de suferința. Fiica cunoscutului om de presa, Ioana Isopescu, a transmis un mesaj in care anunța faptul ca tatal sau ... The post A murit un cunoscut om de televiziune din Romania. El s-a stins…

- Primul muzeu dedicat stilului Art Nouveau este amenajat intr-o cladire emblematica pentru arhitectura secession, in orașul care are cele mai multe cladiri decorate dupa regulile noului romantism.

- Scolile nu mai sunt obligate sa respecte distantarea intre bancile elevilor din ciclul primar, gimnazial si liceal. Masura a fost luata in contextul in care scolile din Romania nu pot gazdui toti elevii daca se cere distantarea de doi metri intre acestia, conform Libertatea. Citeste si: Sfaturile…