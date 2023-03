Suferința dinaintea speranței: Până atunci de la florianrus Intr-o zi o sa dansezi pe piesa aia, care te-a facut sa plangi. florianrus are capacitatea de a pune chiar și cele mai profunde sentimente in versuri, reușind sa ofere o viziune optimista in orice imprejurare. ,,Pana atunci” este o piesa plina de emoțiii in care artistul iși transpune sensibilitatea, vorbind despre necesitatea de a trece prin momente dureroase pentru a ajunge la acea fericire necondiționata. Incepand cu acorduri de chitara lente și terminandu-se intr-o nota pozitiva, datorita amestecului de instrumente, intr-un ritm de salsa, ,,Pana atunci” reprezinta o calatorie a starilor. Piesa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

