Suferința ascunsă a lui Connect-R! Fratele lui s-a stins din viaţă: „Noi am mai avut un copil care a murit” Connect-R duce o viața la care alții doar viseaza. Are o familie frumoasa, pe care o iubește enorm, o fetița care i-a schimbat complet viața de cand a venit pe lume și o cariera pe care a construit-o prin propria sa munca. Cu toate ca acum este fericit și implinit, viața lui Connect-R nu a fost tot timpul una buna. Din contra, copilaria cantarețului a fost umbrita de o drama pe care o va purta toata viața in suflet. Ceea ce nu multa lume știa despre Connect-R este faptul ca artistul a avut un frate, care din pacate s-a stins din viața la numai cateva luni. Ajuns la 37 de ani, Connect-R inca nu… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

