- Nava cargo Ever Given care e blocata deja de cinci zile in Canalul Suez produce comertului mondial pagube de 400 de milioane de dolari pe ora si ar putea provoca o criza a cafelei dar si a hartiei igienice, pe langa alte produse de baza, informeaza Business Insider.

- La nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a fost constituita o celula de criza pentru a gestiona, conform atributiilor, situatia generata de blocarea temporara Canalului Suez si a circulatiei navelor de transport pentru animale, informeaza ANSVSA printr-un …

- Organizatia Animals International anunta, sambata, ca nu mai putin de 10 vapoare incarcate cu cel putin 130.000 de animale vii sunt blocate in canalul Suez in drumul lor catre tari terte din Orientul Mijlociu. Animalele risca sa moara de foame si de sete. Citește și: Noile modele de declarații…

- Eforturile de dislocare a unei nave imense de containere care blocheaza Canalul Suez au permis sâmbata mișcarea pupei și a cârmei, dar nu este clar când va putea fi eliberat canalul, relateaza Reuters.Lunga de 400 de metri, Ever Given e eșuat de-a latul Canalului Suez, blocând…

- Eșuarea uneia din cele mai mari nave pentru containere din lume, care blocheaza tot traficul prin pasajul maritim vital al Canalului Suez, poate însemna întârzieri de livrare la consumatorii din întreaga lume și prețuri mai mari ale combustibililor, spun experți în logistica.Perioada…

- Autoritatile din Egipt sunt intr-o cursa contra cronometru pentru deblocarea celei mai importante rute pentru economia globala. Nava-container Ever Given care stationeaza din 23 martie in Canalul Suez provoaca zilnic pierderi de circa 10 miliarde de dolari.

- Ranfluarea unei nave portcontainer care a esuat marti in canalul Suez si a blocat complet navigatia pe aceasta cale maritima esentiala ar putea dura mai multe saptamani, a declarat joi compania care se ocupa de aceasta operatiune, in timp ce 156 de nave sunt blocate in zona, relateaza Reuters.…

- Nava cargo de gabarit mare Ever Given este in continuare blocata in Canalul Suez care leaga Marea Mediterana de Marea Rosie dupa o furtuna de nisip si rafale puternice de vant,iar eforturile de a o misca din pozitie nu au dat rezultate pana acum. Companiile implicate in operatiunile de salvare vor sa…