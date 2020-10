Suedia: Certificate false pentru COVID-19, eliberate în 10 minute Scandal de proporții in Suedia dupa ce s-a descoperit ca medicii de la o clinica din Goteborg eliberau buletine de test negativ la Covid, inainte ca rezultatul analizei sa apara. Certificatul era eliberat in 10 minute dupa prelevarea probelor. Jurnalista de la televiziunea publica suedeza le-a intins o capcana medicilor de la Clinica Askim din Goteborg. A cerut o testare și 10 minute mai tarziu a primit rezultatul negativ. In Suedia regulile sunt clare. Nu poți elibera un certificat medical fara sa ai buletinul de analiza de la un laborator autorizat. Medicul se apara și spune ca documentul avea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

