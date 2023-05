Stiri pe aceeasi tema

- Suedia, care detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a afirmat, joi, ca este pregatita sa inscrie grupului paramilitar rus Wagner, acuzat de incalcari ale drepturilor omului in Ucraina si Africa, pe lista UE a organizațiilor teroriste.

- Adunarea Naționala a Franței a votat marți sa desemneze grupul paramilitar Wagner din Rusia drept entitate terorista, informeaza site-ul Politico. Toți parlamentarii prezenți in parlament – ​​331 in total – au votat in favoarea rezoluției, care nu este obligatorie. Rezoluția cere Uniunii Europene sa…

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat marti in unanimitate o rezolutie prin care cere includerea grupului paramilitar rus Wagner, acuzat de executii in Ucraina si Africa, pe lista organizatiilor teroriste a Uniunii Europene.

- SUA nu au decis ca grupul paramilitar privat rus Wagner este o "organizatie terorista straina" in pofida actiunilor sale in curs de desfasurare in Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Nu am luat o asemenea hotarare si nu detin…

- SUA nu au decis ca grupul paramilitar privat rus Wagner este o „organizatie terorista straina”, in ciuda actiunilor sale din Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana a adaugat joi organizatia paramilitara rusa Wagner pe lista persoanelor si entitatilor sanctionate pentru "participare activa la razboiul rus de agresiune impotriva Ucrainei", relateaza AFP.

- Uniunea Europeana a adaugat joi organizatia paramilitara rusa Wagner pe lista persoanelor si entitatilor sanctionate pentru "participare activa la razboiul rus de agresiune impotriva Ucrainei", relateaza AFP, citat de Agerpres.Acest grup de mercenari, care lupta in estul Ucrainei pentru a incerca…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner a apelat la deținuți din inchisorile ruse carora le-a oferit contracte pentru șase luni și promisiunea ca vor fi grațiați daca vor lupta in Ucraina. Acum, Evgheni Prigojin lauda demersul și spune ca circa 5.000 de persoane au fost grațiate, iar rata de recidiva…