Suedia, vârf de infectări cu COVID-19 la fel de rău ca în primăvară Modelul suedez da, inca o data, greș. Suedia se confrunta acum cu un varf de infectari la fel de rau ca in primavara, conform Agerpres . Autoritațile suedeze au inceput deja sa implementeze masuri mai stricte de combatere a pandemiei , atunci cand politica fara masca abordata pana atunci s-a dovedit a fi ineficienta și un factor care a contribuit la supraaglomerarea spitalului. „Din pacate, nivelul de contaminare nu se diminueaza, iar acest lucru este foarte ingrijorator”, a explicat directorul sanitar al Stockholmului, Bjorn Eriksson, conform Libertatea . El a ținut sa sublinieze și faptul ca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Serviciile de reanimare sunt sub tensiune, iar spitalele din Stockhom au solicitat suplimentarea personalului sanitar calificat.”Autoritatea de sanatate publica a pregatit trei scenarii in aceasta vara. Ne-am pregatit pentru cel mai rau, insa s-a dovedit ca este de doua ori mai rau decat temerea initiala”,…

