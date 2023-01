Stiri pe aceeasi tema

- Premierul suedez, Ulf Kistersson, a delcarat luni ca masura face parte din proiectul de consolidare a apararii nationale, iar Agentia pentru Urgente Civile (MSB) va primi joi sarcina de a elabora un plan, ce va fi axat initial pe serviciile municipale de urgenta, transmite EFE, potrivit Agerpres . Serviciul…

- Suedia va restabili serviciul civil obligatoriu, eliminat in anul 2008, avand in vedere degradarea situatiei de securitate in zona ca urmare a razboiului din Ucraina, a anuntat luni premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit agentiei EFE.

- Suedia va restabili serviciul civil obligatoriu, eliminat in anul 2008, ca reactie la degradarea situatiei de securitate in zona generata de razboiul din Ucraina, a anuntat premierul suedez Ulf Kristersson, informeaza Agerpres.

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat duminica, 1 ianuarie, preluarea de catre Suedia a presedintiei Consiliului UE de la Republica Ceha, informeaza Agerpres. Nicolae Ciuca a urat succes premierului si Guvernului suedez in exercitarea mandatului la presedintia Consiliului UE, intr-o perioada marcata de…

- La 1 ianuarie 2023, Suedia preia de la Cehia presedintia rotativa a Uniunii Europene (UE) pentru o perioada de sase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite “trio-uri”, pentru o perioada de 18 luni. Trio-ul actual este format din Franta (ian.-iun.…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU, principala agenție ucraineana de informații) l-a plasat pe liderul autoritar al Ceceniei, Ramzan Kadirov, cunoscut drept unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin, pe lista persoanelor cautate, potrivit unei actualizari publicate pe…

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, este asteptat astazi la audieri in Camera Deputatilor pentru a da explicatii legate de opiniile sale asupra modului in care s-ar putea incheia conflictul din Ucraina. Invitatia la ‘Ora guvernului’ a fost facuta de USR, dupa ce ministrul a declarat ca negocierea…