Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu ministra pentru afaceri europene a Regatului Suediei, Jessika Roswall, noteaza Noi.md. Discuțiile oficialilor s-au concentrat asupra procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana și importanța…

- Ministrul de externe suedez, Tobias Billstrom, a declarat, joi, ca a venit timpul ca Turcia si Ungaria sa ratifice cererea Suediei de aderare la NATO, informeaza Reuters. “Ne-am indeplinit toate angajamentele”, a spus Tobias Billstrom, inaintea unei intalniri informale a ministrilor de externe din statele…

- Studiul, publicat de British Journal of Sports Medicine, a fost realizat de cercetatori de la Spitalul Universitar Karolinska din Stockholm, Suedia si a cuprins 4.232 de persoane cu varste peste 60 de ani. Concluzia studiului este ca activitatea in gradina sau pe langa casa reduce semnificativ riscul…

- Arestati preventiv pentru 30 de zile Urmare a cercetarilor efectuate intr un dosar penal, de politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Investigatii Criminale, fata de 4 minori, de 15 ani, respectiv 16 ani, banuiti de comiterea infractiunilor de talharie calificata si complicitate…

- Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma produs sambata seara in orașelul Dadeville, Alabama, a anunțat duminica un post de televiziune local, citand anchetatorii de la fața locului și un comunicat al Ag

- „Dupa aderarea Finlandei si Suediei, lungimea totala a frontierelor dintre Rusia si NATO aproape se va dubla”, a a avertizat marti ambasadorul Rusiei la Stockholm intr-un text postat pe site-ul misiunii ruse in Suedia.

- Trei scriitoare din Europa Centrala si de Est vor fi prezente in Suedia pentru a participa la doua evenimente literare, in Stockholm si in Umea.Scriitoarele Ioana Nicolaie (Romania), Salcia Halas (Polonia) si Indre Valantinaite (Lituania) vor participa, joi, 16 martie, de la ora 18.00, la a doua…