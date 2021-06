Stiri pe aceeasi tema

- Anglia - Germania, cel mai tare meci din „optimile” Euro 2020, se joaca azi, de la ora 19:00. Duelul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Invingatoarea va juca in sferturile de finala cu Suedia/Ucraina, sambata, 3 iulie, la Roma (22:00). ...

- Azi se disputa ultimul meci gazduit de Romania in cadrul UEFA EURO 2020 Arena Naționala din București. Foto: Arhiva/Razvan Dumitrescu. Stadionul "Arena Naționala" din București gazduiește luni, 28 iunie, întâlnirea Franța - Elveția din cadrul optimilor…

- Franța și Elveția se infrunta luni, de la ora 22:00, in optimile de finala de la Euro 2020. Partida de pe Arena Naționala poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Invingatoarea optimii Franța - Elveția va juca in sferturile de finala cu Spania sau Croația. ...

- Rusia și Danemarca se intalnesc intr-un meci din ultima etapa a grupelor EURO 2020. Meciul va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe postul PRO. Belgia este deja calificata in optimile EURO 2020. ...

- CS Mioveni (L2, locul 3 in play-off) joaca acasa cu Hermannstadt (L1, locul 8 in play-out), de la 15:30, in turul barajului de menținere/promovare in Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. ...

- Viitorul Tg. Jiu o va infrunta pe Universitatea Craiova in manșa retur a semifinalelor Cupei Romaniei. Meciul va incepe la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, Telekom Sport și Look Sport. ...

- Rapid și CS Mioveni se intalnesc azi, de la ora 15:00, in runda a 5-a a play-off-ului din Liga 2. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- Bayern și PSG se intalnesc azi, de la ora 22:00, in meciul tur din „sferturile” Champions League. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Returul este programat saptamana viitoare, marți, la Paris, de la aceeași ora. ...