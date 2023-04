Stiri pe aceeasi tema

- Revedere plina de emoții in Spania, acolo unde reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, Pasha Parfeni, și interpreta din Suedia, Loreen, s-au reintilnit dupa ce, acum 11 ani, au cintat pe aceeași scena. Revederea a avut loc in cadrul turneului de promovare a pieselor pentru concursul internațional…

- Fermierii din zona Moldovei vor sa blocheze vama Siret, din Județul Suceava. Sunt suparați de cantitatea uriașa de cereale din Ucraina intrata și ramasa in Romania. Spun ca, din cauza concurenței neloiale a țarii vecine și a lipsei de reacție a Uniunii Europene, sunt obligați sa iși vanda stocurile…

- Aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru Bruxelles in anul 2023. Anunțul a fost facut de Anitta Hipper, purtatoare de cuvant pentru afaceri interne a Comisiei Europene, care a reamintit ca cele doua tari indeplinesc toate criteriile necesare incepand din 2011.”Comisia…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat, in zilele de 7 si 8 martie, la Reuniunea informala a ministrilor apararii din statele membre ale UE, care s a desfasurat la Stockholm, in Suedia. In cadrul reuniunii, ministrii apararii au avut o dezbatere consistenta privind impactul global…

- Uniunea Europeana a decis sa amane pentru o data care nu a fost stabilita votul asupra legii care oprește vanzarea mașinilor cu motor clasic. In octombrie anul trecut, țarile Uniunii au ajuns la un acord de principiu privind stoparea vazarilor mașinilor alimentate cu benzina sau motorina, din 2035.…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, 12 februarie, la Prima News, ca abordarea autoritaților de la București in timpul negocierilor pentru Schengen „nu a fost cea corecta”. „Sa nu credeti cumva ca romanii nu stiu adevarul si romanii nu stiu exact ce s-a intamplat…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a declarat, intr-un interviu acordat cotidianului german Die Welt, ca este pregatit sa blocheze declaratia finala a summitului Uniunii Europene din aceasta saptamana daca liderii europeni nu ajung la acorduri concrete pentru combaterea migratiei

- Fanica Gherasim avea 58 de ani și lucra ca ingrijitor de animale la gradina zoologica de pe insula Oland, aflata in apropiere de coasta suedeza. Intr-o seara, romanul a fost atacat de un elan antilopa, in timp ce mana animalele spre adaposturi. In urma atacului, romanul a murit, relateaza stiri.tvr.ro…