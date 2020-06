Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologul de stat al Suediei, Anders Tegnell, a respins avertizarea OMS care include Suedia printre țarile europene unde ar putea avea loc o resurecție a cazurilor de COVID-19, informeaza BBC.

- Epidemiologul de stat al Suediei Anders Tegnell a respins includerea Suediei in avertismentul lansat joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii cu privire la 11 tari europene care pot cunoaste o resuscitare a pandemiei.

- Epidemiologul de stat al Suediei Anders Tegnell a respins includerea Suediei in avertismentul lansat joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii cu privire la 11 tari europene care pot cunoaste o resuscitare a pandemiei.

- Romania trebuie sa aplice același model ca și pana acum in gestionarea pandemiei, crede ministrul Sanatatii. Nelu Tataru, a declarat, sambata, cu ocazia unei vizite efectuate la Spitalul Judetean de Urgenta, ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pastreaza oficial aceleasi recomandari pe care…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut joi tarilor africane sa mentina restrictiile pentru a lupta contra propagarii Covid-19 pe continent, chiar daca unele tari au inceput sa relaxeze masurile impuse, scrie AFP, potrivit news.ro.In fata Covid-19, numeroase tari africane au luat masuri…

- Suedia ar putea fi un model de o noua normalitate pentru statele din intreaga lume care incep sa ridice treptat restricțiile, spune Organizația Mondiala a Sanatații. Țara nordica a mers pe recomandari catre populație, nu pe restricții, iar acestea au fost respectate de populație. Tocmai aici este cheia,…

- Numarul de decese din Suedia este mai ridicat decat al oricarei alte țari nordice, o parte din ele fiind printre primele care au introdus carantina iar acum se pregatesc pentru relaxarea restricțiilor. Cu o populație de aproximativ 10 milioane de locuitori Suedia a raportat peste 16.700 de…

- Organizația Mondiala a Sanatații a publicat un document din care reiese ca centrul OncoGen din Timișoara este in prima linie a luptei... The post OMS le da dreptate! OncoGen Timisoara, singurul institut din Romania care are in testare un vaccin impotriva Covid-19. Lista cuprinde centre prestigioase…