- Spania a luat luni decizia de a suspenda din precautie injectarea vaccinului de la AstraZeneca contra Covid-19, la fel ca multe alte tari dupa semnalarea de efecte secundare, a anuntat ministrul Sanatatii Carolina Darias, informeaza AFP.

- Germania a suspendat folosirea vaccinului impotriva Covid-19 al companiei AstraZeneca, in mijlocul ingrijorarilor legate de posibilele efecte adverse ale vaccinului, relateaza Deutsche Welle și The Independent . Ulterior, și Franța și Italia au anunțat suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca tot pe baza…

- Escrocherie cu vaccinuri anti-Covid. Pandemia de COVID-19 este un bun prilej pentru unii de a face rost de un ban in plus. Și nu vorbim aici de cațiva lei. Din dorința de imbogațire, pe internet circula numeroase oferte pentru vaccinuri anti-Covid omologate și neomologate, dar, probabil, produsele oferite…

- Infractorii cibernetici si vanzatorii activi pe pietele negre vand pe Darknet cele trei vaccinuri majore anti-Covid: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca si Moderna. Unii fac publicitate inclusiv pentru vaccinuri neomologate, anunta expertii de la companie de securitate cibernetica Kaspersky. Preturile pe doza…

- Autoritațile sanitare din Danemarca și din Austria au anunțat vineri, 5 martie, ca vor recomanda inocularea vaccinului anti-Covid-19 produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca pentru toate persoanele de peste 18 ani, dupa ce un studiu facut pe acest vaccin in Scotia a dat rezultate pozitive la toate…

- State precum Spania, Italia, iau tot mai mult in considerare utilizarea pasaportului Covid. Mai mult, Suedia si Danemarca au anuntat deja certificate electronice care sa le permita oamenilor sa calatoreasca in strainatate si sa ia masa in restaurante. Belgia, Germania, Franta, se opun deocamdata unui…

- Medicul Alexandru Rafila a fost intrebat de perorterii de la Digi24 care ar fi vaccinul pe care l-ar alege pentru imunizare, dintre Pfizer, Moderna și AstraZeneca, daca ar avea aceasta opțiune. Rafila a declarat ca ar opta pentru AstraZeneca, pe care-l considera un vaccin suficient pentru o persoana…

- Pe de alta parte, Germania a depatit un prag sumbru. Autoritatile anunta 30 de mii de decese asociate cu Covid-19. Germania a avut o rata a deceselor relativ scazuta in primul val al pandemiei. Dar, in ultimele saptamani, decesele asociate cu Covid s-au numarat cu sutele. Ulrike Demmer, reprezentant…