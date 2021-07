Suedia: Social-democratul Stefan Lofven a fost reînvestit în funcţia de prim-ministru Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a fost reinvestit miercuri de parlament in functia de prim-ministru, un vot care pune capat crizei politice din ultimele saptamani, dar care il lasa pe premier sa navigheze intr-un peisaj politic marcat de incertitudini inaintea alegerilor de anul viitor, transmit Reuters si AFP. Nominalizarea lui Lofven a fost validata cu o marja de doar doua voturi, impotriva sa pronuntandu-se 173 de deputati din 349, sub pragul de 175 necesar pentru respingerea candidaturii sale. Lofven, in varsta de 63 de ani, a demisionat pe 28 iunie, la o saptamana dupa votul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

