Stiri pe aceeasi tema

- Doar 13 pacienti mai ocupa paturile de la Terapie Intensiva in Suedia. In medie, un singur bolnav de COVID-19 din Suedia a murit zilnic in ultima perioada. Datele recente inclina balanta in favoarea Suediei, chiar daca oficialii au apelat la o strategie blamata de multi, anunța MEDIAFAX.Situatia…

- Cum a reușit Suedia sa aiba una dintre cele mai mici rate ale mortalitații de COVID-19 fara sa impuna restricții și carantina In plina pandemie, un exemplu pentru mulți ar putea fi Suedia, o tara care nu s-a inchis in fata expansiunii infecțiilor cu coronavirus. Insa, din cate se pare, suedezii respecta…

- Trei copii cu varste cuprinse intre 10 si 17 ani au fost preluati din familia lor de autoritatile din Suedia dupa ce au fost inchisi intr-un apartament timp de patru luni de parintii lor, „speriati” de epidemia cauzata de noul coronavirus, a anuntat miercuri un avocat, citat de AFP. Intre martie si…

- George Rizea, tanarul din Targoviște care a vrut sa doneze plasma cu anticorpi dupa ce s-a vindecat de Covid, dar i s-a cerut sa plateasca din buzunar doua teste PCR, a reușit sa faca acest lucru dupa ce ministerul Sanatații a schimbat regulamentul pentru donatori. El spune ca, dupa ce s-a aflat ca…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus continua sa ramana ridicat in Romania, insa in același timp se agraveaza starea pacienților de la ATI. Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, joi, 20 august, erau 489 de persoane internate la terapie intensiva.

- Bilantul mortilor de COVID, la sfarsitul lunii iunie, era de aproximativ 4.500, iar in momentul de fata a crescut spre 5.800, unul mult mai mare decat cel al statelor vecine, care au apelat la masuri restrictive mai dure, dar chiar si procentual este mai mic decat al celor mai afectate state europene,…

- ​Inginerul român care tocmai a vândut gigantului IT american Cisco startup-ul pe care îl fondase în Suedia alaturi de 3 cofondatori a povestit, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, cum este sa treci de la statutul de angajat într-o corporație la cel de antreprenor…

- Inspectorii de sanatate monitorizeaza opt focare in care a izbucnit coronavirusul in județul Timiș. Este vorba despre mai multe unitați medicale, biserici și fabrici. Astfel, sunt sub supraveghere Smithfield Romania unde primul caz de coronavirus a fost depistat in 11 iulie. Acolo 174 de angajați au…