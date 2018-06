Campioana en-itre, Germania, a fost eliminata de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, dupa ce a fost invinsa de Coreea de Sud, cu scorul de 2-0 (0-0), in ultimul meci din Grupa F. Cu toate ca erau condamnați sa caștige disputa, scorul rezultat in urma infrangerii nemților nu a facut decat sa confirme momentul […] The post Suedia și Mexic trimit Germania acasa de la Mondialul din Rusia! appeared first on Cancan.ro .