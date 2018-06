Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativele Belgiei și Angliei au debutat cu dreptul la turneul final al Campionatului Mondial din Rusia. Cele doua echipe europene s-au impus cu 3-0 respectiv 2-1 in duelurile pe care le-au susținut cu reprezentativele din Panama și Tunisia. Dupa o prima repriza in care goalkeeperul lui Dinamo,…

- "Trebuie sa acceptam decizia arbitrului", a declarat selectionerul nationalei Coreei de Sud, Shin Tae-yong, citat de agentia Yonhap dupa esecul suferit luni in fata Suediei (0-1) in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Suedia a primit penalty in minutul 65, dupa ce arbitrul a consultat reluarile…

- Suedia a castigat dupa un "penalty clar", a estimat selectionerul Janne Andersson dupa victoria obtinuta luni de echipa sa, 1-0 impotriva Coreei de Sud in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia. Suedia a primit penalty in minutul 65, dupa ce arbitrul a consultat reluarile video (VAR), pentru…

- Selectionata Suediei a invins reprezentativa Coreei de Sud cu scorul de 1 0 0 0 , luni, pe stadionul din Nijnii Novgorod, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, transmite Agerpres.ro. Suedia a obtinut o victorie meritata, dintr un penalty transformat de Andreas Granqvist 65 , dupa un meci…

- Croația a obținut fara emoții cele trei puncte in primul meci din Grupa D a Campionatului Mondial din Rusia, impunandu-se in fața Nigeriei (scor 2-0). Naționala antrenata de Zlatko Dalic a controlat jocul in cea mai mare parte a timpului, experiența și valoarea spunandu-și cuvantul. Croația a profitat…

- Angela Merkel a vizitat naționala Germaniei. Le-a vorbit jucatorilor despre ruși Cancelarul Angela Merkel a avut, duminica seara, o intalnire cu jucatorii si staff-ul nationalei de fotbal a Germaniei, in cantonamentul de la Eppan (Italia), dezvaluindu-le acestora cate ceva din expertiza pe care o are…

- Canada si Rusia, primele doua natiuni din clasamentul Federatiei internationale de hochei pe gheata (IHF), se vor infrunta in sferturile de finala ale Campionatului Mondial editia 2018, joi la Copenhaga, informeaza AFP. Canadienii, finalistii competitiei de anul trecut, au incheiat faza grupelor printr-o…

- Selecționerul Cosmin Contra continua reconstrucția naționalei de fotbal a Romaniei cu un amical impotriva Suediei, echipa care a oprit-o din drumul catre CM 2018 pe Italia. Partida de pe stadionul "Ion Oblemenco" reprezinta a doua intalnire dintre "tricolori" și Suedia dupa victoria dramatica obținuta…