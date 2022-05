Suedia și Finlanda vor depune impreuna in mod oficial miercuri, 18 mai, cererile de aderare la NATO, a anunțat premierul suedez Magdalena Andersson, intr-o schimbare seismica in arhitectura de securitate a Europei dupa invazia Rusiei in Ucraina, scrie The Guardian."Finlanda și Suedia au fost de acord sa parcurga intregul proces impreuna, iar maine (miercuri, n.r.) vom depune cererea", a declarat Andersson, intr-o conferința de presa comuna cu președintele finlandez, Sauli Niinisto, la Stockholm."Apartenența la NATO consolideaza securitatea in Suedia, dar și in regiunea Marii Baltice", a adaugat…