Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda si Suedia si-au depus miercuri cererile de aderare la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), consultari fiind in curs intre aliati pentru a inlatura opozitia Turciei la integrarea celor doua tari nordice in Alianta, informeaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Finlanda si Suedia si-au depus, miercuri, cererile de aderare la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), consultari fiind in curs intre aliati pentru a inlatura opozitia Turciei la integrarea celor doua tari nordice in Alianta, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Acesta este un moment istoric,…

- Suedia și Finlanda participa sambata la Berlin la o reuniune informala a miniștrilor de externe din cadrul NATO, anunța BBC. Deși nu sunt membre ale alianței, se așteapta ca Suedia și Finlanda sa solicite statutul de membru ca raspuns la invazia Ucrainei și, prin urmare, au fost invitate sa participe…

- Președintele și prim-ministrul Finlandei și-au anunțat joi sprijinul pentru aderarea la NATO, apropiind națiunea nordica, care imparte o granița de 800 de mile cu Rusia, cu un pas mai aproape de aderarea la alianța militara condusa de SUA. Declarația de sprijin pentru NATO din partea președintelui Sauli…

- Rusia a anuntat marti expulzarea a trei diplomati suedezi, dupa o masura similara a Stockholmului din cauza invaziei ruse a Ucrainei, informeaza News.ro . Ministerul rus de Externe anunta ca a convocat-o pe ambasadoarea suedeza, pentru a ”protesta cu forta” fata de expulzarea unor diplomati rusi, la…

- Majoritatea suedezilor sunt in favoarea aderarii tarii lor la NATO, potrivit unui sondaj publicat joi, in timp ce partidul de guvernamant se pregateste pentru o dezbatere privind o posibila renuntare la politica de nealiniere militara dusa pana in prezent de Suedia, relateaza AFP. O majoritate de 51%…

- Finlanda a semnalat, miercuri, ca in cateva saptamani va lua o decizie asupra integrarii in Alianta Nord-Atlantica, dupa ce oficiali suedezi au facut anunturi asemanatoare, insa Rusia avertizeaza cele doua tari ca acest lucru va afecta stabilitatea Europei, acuzand NATO ca doreste "confruntarea".

- Suedia și Finlanda au anunțat ca analizeaza o posibila decizie de aderare la NATO, in contextul razboiului din Ucraina. In replica, Rusia avertizeaza ca acest lucru va afecta stabilitatea Europei.