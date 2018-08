Suedia: Serviciile de securitate avertizează în legătură cu o creştere a încercărilor de a influenţa alegerile legislative Serviciile de securitate suedeze Sapo au anuntat joi ca au observat o crestere a incercarilor de a influenta campania electorala pentru alegerile legislative, inclusiv prin intermediul unor conturi false in social media si tentative de atacuri cibernetice impotriva partidelor politice si a institutiilor implicate in alegeri, relateaza dpa.



Cu toate ca aceste activitati s-au intensificat, ele nu reprezinta o amenintare pentru rezultatul alegerilor, a precizat Sapo.



Pe 9 septembrie, suedezii sunt chemati la vot pentru a-si alege parlamentul national si consiliile municipale.

