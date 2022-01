Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a desfasurat vineri vehicule blindate si zeci de militari inarmati pe strazile din Visby, un oras-port de pe insula Gotland din Marea Baltica, o manevra mai putin obisnuita, initiata ca raspuns la cresterea activitatii Rusiei in regiune, informeaza AFP.

- Situația degenereaza de la o ora la alta in Kazahstan! Rusia și-a declarat insistent sprijiul pentru liderul din țara vecina, precizand inclusiv ca autoritațile terebuie sa respinga o influența straina. Intre timp, potrivit unor informații obținute de agenția Nexta, un grup de forțe speciale…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra NATO, au evocat duminica, intr-o discutie telefonica, exigentele prezentate de Moscova fata de Alianta in legatura cu criza din Ucraina, transmite AFP. Conform presedintiei turce, cei doi…

- Noul cancelar german Olaf Scholz a amenintat miercuri cu posibile "consecinte" pentru gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, in cazul invadarii teritoriului Ucrainei de trupele ruse, in timp ce Ministerul francez de Externe a transmis Moscovei ca un astfel de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri, în timpul unei discutii telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, utilizarea de catre armata ucraineana a unor drone militare furnizate de Ankara.Potrivit lui Putin, utilizarea de catre fortele Kievului a unor drone militare de…

- Rusia a anunțat vineri ca a trimis parașutiști în apropierea graniței poloneze pentru exerciții comune cu Belarus. Moscova și-a intensificat astfel implicarea militara pe teritoriul statului condus de Aleksandr Lukașenko, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza escaladarii crizei migranților…