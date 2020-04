Suedia se îndreaptă spre un EȘEC al strategiei sale: Populația este PANICATĂ de abordarea greșită a autorităților față de epidemia de coronavirus Cresterea semnificativa a numarului infectarilor cu noul coronavirus in Suedia si a celui al deceselor ridica semne de intrebare asupra alegerii acestei tari de a combate epidemia fara sa recurga la masurile severe de izolare care au blocat mare parte din Europa, scrie vineri agentia Reuters, potrivit Agerpres. Spre deosebire de cetatenii din multe state europene, suedezii pot de exemplu sa mearga la restaurant sau la frizer si inca isi pot trimite copiii mici la scoala, inclusiv in capitala Stockholm, unde s-au inregistrat circa jumatate din decesele provocate in Suedia de COVID-19. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va analiza datele cu privire la respectarea pana acum a masurilor de distantare sociala, pentru a vedea daca va fi necesara impunerea unor restrictii suplimentare in vederea limitarii propagarii epidemiei COVID-19, a anuntat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Boris Johnson,…

- "Vor ramane deschise doar farmaciile și magazinele alimentare", a anunțat Giuseppe Conte. Premierul a dat asigurari ca magazinele alimentare vor fi aprovizionate, astfel oamenii nu trebuie sa-și faca griji ca vor ramane fara mancare. Vor fi inchise baruri, cafenele, absolut tot in Italia.…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…

- Epidemia de coronavirus se extinde in Italia și Germania, numarul cazurilor confirmate de infectare cu coronavirusul COVID-19 a depasind pragul de 1.000 in Italia, in timp ce in Germania acestea au crescut de la 66 la 117, potrivit autoritatilor sanitare din cele doua tari, relateaza duminica agentia…

- Epidemia de coronavirus din Italia a mai facut o victima, a sasea, a anuntat luni postul public RAI, citat de Reuters. Cea de-a sasea victima a epidemiei de coronavirus din Italia este o persoana diagnosticata cu cancer, din orasul Brescia, situat in nordul tarii. Descoperirea mai multor focare vineri,…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Epidemia s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in…

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto,informeaza Reuters.

- Epidemia de coronavirus afecteaza deja economia mondiala, in general, și industria auto, in special. Asta pentru ca multe fabrici auto importa componente din China, iar uzinele de acolo sunt deja inchise de aproape o luna din cauza epidemiei, scrie Reuters.comFiat-Chrysler a anunțat suspendarea temporara…