Democrații de extrema dreapta din Suedia par sa fie aproape de a provoca un cutremur in politica suedeza, devenind prima forța din Parlament. In timp ce sondajele la iesirea de la urne indica un mic avans stangii, dreapta sustinuta de extrema dreapta a Democratilor Suediei (SD) ar obtine majoritatea absoluta de 175 de locuri fata […] The post Suedia se indreapta catre o schimbare de putere. Extrema dreapta, la un pas sa caștige alegerile first appeared on Ziarul National .