- Suedia, care a adoptat o strategie mai putin stricta ca alte tari in fata pandemiei de COVID-19, a anuntat luni ca limiteaza reuniunile publice la cel mult opt persoane. In fata cresterii numarului de contaminari, este o premiera de la inceputul pandemiei, informeaza AFP.

- Autoritațile din Oradea au inceput sa monteze instalațiile pentru iluminatul de sarbatori. Deși din cauza epidemiei de Covid 19 in Piața Unirii nu se va organiza tradiționalul targ de Craciun, Primaria a decis sa amplaseze un brad uriaș, anunța MEDIAFAX.Potrivit Primariei Oradea, operațiunea…

- Primarul Timișoarei susține ca paturile sunt necesare deoarece va fi nevoie de ele. Dominic Fritz a ținut sa mulțumeasca tuturor cadrelor medicale care lupta zilnic pentru a salva viața pacienților. Citește și: Ludovic Orban, noi precizari despre inchiderea pietelor si alte restrictii: "Le…

- Constantin Dragan, profesor roman care preda franceza și engleza in Suedia, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre cum traiește pandemia in țara in care s-a stabilit de zece ani cu familia. Suedia a promovat controversatul model al “imunitații de turma” in pandemie și nu a inchis scolile,…

- Autoritațile din Polonia au decis ca salariile personalului medical care se afla in prima linie in lupta cu pandemia de coronaviurs sa fie dublate. Ministrul Sanatații Adam Niedzielski a anunțat ca toți cei care ingrijesc pacienți cu COVID-19 , inclusiv paramedici și diagnosticieni din laboratoarele…

- De la al doilea blocaj național in Franța pana la „inchiderea ușoara” din Germania, iata harta țarilor europene cu cele mai stricte restricții, in incercarea de a opri cel de-al doilea val al pandemiei.Harta țarilor europene cu cele mai stricte restricții a fost intocmita de Agenția ANSA.…