- Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a declarat marți in plenul Parlamentului European de la Strasbourg ca Suedia susține aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen și este dispusa sa puna acest subiect pe agenda Consiliului Uniunii Europene in urmatoarele luni, atat timp cat deține președinția…

- In plenul Parlamentului European, la Strasbourg, Ulf Kristersson, premierul Suediei a spus: „Ințelegem dezamagirile Romaniei si Bulgariei, sunt justificate. Nu ezit sa spun ca dorim sa punem pe Ordinea de Zi in Consiliu extinderea spatiului Schengen, pe președinția noastra”.

- In cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European de marți, privind programul de activitați al Președinției suedeze a Consiliului UE, deputatul european Siegfried Mureșan i-a cerut prim-ministrului Suediei sa pastreze pe agenda Consiliului aderarea Romaniei la spațiul Schengen.

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a solicitat sprijinul Suediei pentru a ne aduce mai aproape de aderarea la spațiul de libera circulație. Suedia a prezentat joi, intr-o conferința susținuta la Reprezentanța Comsiei Europene la București, ce prioritați are la președinția Consiliului Uniunii…

- Ministrul Justiției din Suedia, Gunnar Strommer a declarat pentru Televiziunea Publica, privind aderarea Romaniei la spațiun Schengen ca se dorește reluarea procesului privind extinderea zonei libere și se cauta, totodata, soluția pentru avansarea discuțiilor in acest sens. Suedia a preluat la 1 ianuarie…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o convorbire la telefon cu omologul sau suedez, Tobias Billstrom, cei doi oficiali agreand „mentinerea unei coordonari stranse pe aspectele discutate, in mod prioritar pe tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen”, arata un comunicat MAE.…

- Reprezentantul permanent al Suediei pe langa UE, Lars Danielsson, a carui țara a preluat președinția rotativa semestriala a Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie, a declarat ca nu va iniția, in Consiliu, un vot privind admiterea in spațiul Schengen a Bulgariei și Romaniei pana cand nu se va…

- "Extinderea spațiului Schengen este un lucru pe care dorim sa il discutam in continuare, bineințeles, in coordonare cu partenerii noștri Bulgaria și Romania, astfel incat sa putem readuce acest lucru pe agenda atunci cand se vor face pașii corespunzatori in politica de migrație și azil", a afirmat Edtstadler…