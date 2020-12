Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii suedezi au clasat cazul impotriva femeii acuzate ca și-a ținut fiul inchis in casa timp de 28 de ani, spunand ca nu exista dovezi ca barbatul ar fi fost deținut impotriva voinței sale, relateaza BBC.

- Procurorii din Stockholm au anunțat ca vor clasa investigarea femeii în vârsta de 70 de ani reținuta zilele trecute sub suspiciunea ca și-a ținut închis fiul adult timp de aproape 30 de ani, transmite Reuters.Procurorul Emma Olsson a declarat pentru Reuters ca nu au fost gasite…

- Autoritatile suedeze au anuntat astazi arestarea unei femei septuagenare. Aceasta este suspectata ca si-a tinut fiul inchis in casa timp de 28 de ani. Potrivit presei suedeze, acesta a fost descoperit intr-un apartament, situat la periferia Stockholmului, cu plagi infectate, subnutrit si cu dantura…

- Pentru a doua oara in mai puțin de un an, procurorii braileni dau dovada de un profesionalism demn de „Cascadorii rasului”: in același dosar in care au bagat doi nevinovați in arest, au citat un „tainuitor” care, de fapt, era unul dintre pedofilii care au participat la rapirea unei fetițe de zece ani…

- Deși Veronica susține tare și raspicat ca ea nu s-a intalnit cu un alt barbat atunci cand a fost plecata la Blagești de una singura, iata ca acum lucrurile ies la iveala in cazul sau, iar pentru toate se face vinovata chiar mama ei!

- Inițial, conform unei știri care a aparut in presa locala, polițistul ar fi fost atacat și ranit cu un cuțit de catre un muncitor caruia i-a atras atenția ca nu poarta masca. The post Rasturnare de situație in cazul polițistului atacat cu un cuțit, la Lugoj, de un muncitor care nu purta masca. Cine…

- Liderii clanului Duduianu i-au facut K.O. pe polițiști și procurori: judecatorii au decis ca anchetatorii sa le inapoieze interlopilor telefoanele ridicate in timpul unor percheziții, in care, potrivit unor surse, ar fi stocate inregistrari cu intalnirea dintre șefii poliției și capii gruparii de tip…

- Transferul lui Denis Alibec (29 de ani, atacant) la Al-Qadisiyah a intrat din nou in impas, de aceasta data din cauza jucatorului. Astra a primit o oferta de 800.000 de euro de la clubul din Arabia Saudita pentru fotbalistul sau. Inițial, Al-Qadisiyah dorea sa eșaloneze plata, fapt care nu i-a convenit…