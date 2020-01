Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in municipiul Balti. Doua masini s-au ciocnit violent pe strada N. Iorga. In rezultatul impactului, un barbat de 40 de ani a fost transportat in stare grava la spital, scrie esp.md.Impactul a avut loc astazi, in jurul orei 12.

- Potrivit ISU Cluj, salvatorii au gasit la fața locului cinci pasageri conștienți. Ulterior, o fetița de 13 ani, conștienta, a fost transportata la spital pentru investigații suplimentare.

- Accident rutier, in aceasta dupa-amiaza, in zona Capșa din Barlad, ieșirea spre Tecuci. Au fost implicate doua mașini și doua persoane, una dintre el fiind incarcerata. Un echipaj al Detașamentului de Pompieri Barlad a intervenit imediat cu o autospeciala de stingere cu apa și un echipaj specializat…

- Un nou accident rutier a avut loc astazi, pe șoselele din Timiș. Doua autoturisme s-au ciocnit in localitatea Peciu Nou, iar in urma impactului o minora a suferit rani și a fost transportata la spital pentru a fi supusa investigațiilor medicale. Incidentul s-a produs din pricina neglijenței la volan…

- Vineri, 22 noiembrie, in jurul orei 19.20, in localitatea Lapusel a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. In urma incidentului, o gravida a devenit victima, ea fiind transportata la UPU Baia Mare dat fiind faptul ca avea contuzii usoare. La fata locului a intervenit…

- Un accident de circulație, soldat cu o victima, a avut loc astazi, in jurul orei 14:40, in localitatea Mociu. Din primele informații, un șofer in varsta de 36 de ani, care circula dinspre Cluj inspre Mociu, nu ar fi adaptat viteza la condiițile de drum, a patruns pe sensul opus și a intrat in coliziune…

- SUEDIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Suedezul Andreas Granqvist (34 de ani) anunța inaintea partidei cu Spania de marți: „Vom cere informații live despre cealalta partida". Capitanul galben-albaștrilor știe care ar fi scenariul ideal pentru ei: „Noi sa batem Spania, iar Norvegia sa invinga…

- Romania a mai facut un pas spre calificarea la EURO 2020. „Tricolorii” au terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, iar calculele s-au complicat teribil. Romania a fost cu un pas la EURO pana in prelungirile meciului cu Norvegia. Golul marcat de Sorloth a dat toate scenariile peste cap. „Tricolorii”…