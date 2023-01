Stiri pe aceeasi tema

- Apple a lansat in aprilie 2022 serviciul Self Service, prin care posesorii de iPhone-uri din SUA isi puteau repara telefoanele acasa. Trebuia doar sa isi comande componente si unelte de reparatii, plus manuale si erau gata. Acum serviciul a ajuns in Europa. Pentru inceput Apple Self Service Repair e…

- UPDATE – Lideri din Statele Unite, Germania, Canada, Tarile de Jos, Japonia, Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, care se afla in Bali, in Indonezia, unde are loc summitul G20, participa, astazi, la o masa rotunda de urgenta, in legatura cu o explozie cauzata de o racheta de fabricatie ruseasca,…

- Marti, 8 noiembrie, Tribunalul Satu Mare a fost gazda unei delegatii formate din 7 judecatori din 6 tari membre ale Uniunii Europene: Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia si Spania. Judecatorii europeni au fost insotiti la instanta satmareana de judecatorul Alin Vasonan, din cadrul Curtii de Apel…

- In octombrie, la nivelul Uniunii Europene au avut loc mai multe intalniri pe tema prețului gazelor naturale. Plafonarea prețului gazelor, in forma solicitata, imposibila. Anunțul Comisiei Europene pentru statele membre In urma acestor reuniuni la nivel inalt, șefii de stat si de guvern din UE au cazut…

- Temperaturile din octombrie in Eurpa au fost cele mai ridicate din istorie, a anunțat marți Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice (C3S) al Uniunii Europene, atingand aproape 2 grade Celsius peste perioada de referința 1991-2020. Cel mai cald a fost in Austria, Franța, Germania, Italia,…

- Potrivit reprezentantilor WizzAir, zborurile din Chisinau catre Paris Beauvais, Bruxelles Charleroi, Basel-Mulhouse si Torino vor fi suspendate incepand cu 1 decembrie 2022, iar pasagerii pot rezerva aceste zboruri de la baza din Iasi, unde exista deja aceste destinatii. Alte zboruri Wizz Air vor fi…