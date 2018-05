Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana sprijina toate eforturile care au ca obiectiv prevenirea utilizarii armelor chimice, a precizat, sambata, Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, relateaza site-ul postului BBC News, potrivit Mediafax.ro.

- Premierul britanic Theresa May a plecat luni la Copenhaga,unde se va intalni cu omologul sau danez pentru discutii privind relatiile bilaterale dupa atacul recent din Salisbury (sud-vestul Angliei) cu un agent neurotoxic de productie sovietica numit Noviciok si despre iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- Co-fondatorul Facebook Mark Zuckerberg anunta noi masuri si restrictii in perspectiva alegerilor care vor avea loc anul viitor in SUA, Mexic, Brazilia, India, Pakistan si in alte state, pentru a preveni amestecul in procesul electoral si pentru a incuraja mesajul pozitiv, informeaza news.ro.

- De cand a luat puterea in Ungaria, in anul 2010, partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a pornit un razboi total cu migrația și cu cei care o finanțeaza. Astfel, George Soros a ajuns inamicul public numarul 1, iar statul maghiar a ridicat garduri la granițe, a refuzat sa accepte cotele de…

- Germania a reusit sa iasa din criza politica in care a intrat dupa alegerile parlamentare din toamna. Cancelarul german, Angela Merkel, va forma cel de-al patrulea Guvern, dupa ce Partidul Social-Democrat din opozitie a votat in favoarea unei coalitii cu Uniunea Crestin-Democrata.

- Fostul premier britanic Tony Blair a indemnat joi Uniunea Europeana sa accepte sa-si reformeze politica sa de imigratie, pentru a face Marea Britanie sa-si schimbe parerea cu privire la Brexit, estimand ca este inca timp pentru a evita o despartire ce va aduce pierderi, informeaza AFP. …

- Responsabili din Ministerul pentru Imigratie au indicat joi ca 232 de romani au depus solicitari de azil in Canada de la ridicarea obligativitatii vizelor, la 1 decembrie anul trecut. Comparativ, doar 120 de romani au cerut azil in Canada in intregul an 2016. Desi s-a renuntat la obligativitatea…