Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a primit joi mandatul de a incerca sa formeze un nou guvern, a anuntat presedintele parlamentului de la Stockholm, Andreas Norlen, transmite Reuters.



In cazul in care Lofven va reusi sa formeze un nou executiv, votul in parlament (Riksdag) ar putea avea loc saptamana viitoare.



''Am discutat in aceasta dimineata cu premierul interimar Stefan Lofven si i-am incredintat misiunea de a sonda posibilitatile pentru un nou guvern'', a declarat Andreas Norlen intr-o conferinta de presa.



Anterior in cursul diminetii…