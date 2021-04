Suedia prelungeşte cu două luni ţinta de vaccinare a populaţiei adulte, din cauza întârzierii livrărilor Stockholm, 1 apr /Agerpres/ - Suedia a anuntat joi ca prelungeste cu cel putin doua luni, din cauza intarzierilor de livrare de la producatori, tinta de vaccinare a tuturor adultilor care doresc sa se imunizeze contra COVID-19, stabilita initial pentru sfarsitul lui iunie, transmite AFP. Noul obiectiv este ca toti suedezii care au implinit 18 ani sa poata primi o prima doza de vaccin pana la data de 15 august, au declarat guvernul si autoritatile sanitare, intr-o conferinta de presa. In privinta persoanelor de peste 65 de ani, tinta este ca toti doritorii sa primeasca prima doza cel tarziu pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

