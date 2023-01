Suedia preia de azi presedintia Consiliului Uniunii Europene. De urmatoarele 6 luni depind si sperantele tarii noastre de a intra in Spatiul Schengen, pentru ca Suedia este tara care poate pune din nou pe agenda Consiliului JAI extinderea Spatiului de libera circulatie cu Romania si Bulgaria. Logo-ul si prioritatile presedintiei suedeze Prioritatile presedintiei suedeze reflecta pozitiile pe care Suedia le-a sustinut in mod traditional in UE, dar raspund si provocarilor geopolitice si economice actuale cu care se confrunta Uniunea, conform site-ului guvernului suedez, https://www.government.se/…