Suedia preia preşedinţia rotativă a OSCE Suedia preia vineri, la inceputul noului an, presedintia rotativa a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), informeaza dpa. Astfel, tara scandinava va asigura timp un an conducerea organizatiei, preluand stafeta de la Albania. OSCE, care are sediul la Viena, este o organizatia cu 57 de state membre provenind din Europa, America de Nord si Asia. Scopul sau principal este acela de a promova pacea si stabilitatea in Europa. Pentru realizarea acestuia, OSCE desfasoara o serie larga de activitati ce includ observarea alegerilor, promovarea libertatii presei, protejarea minoritatilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poziționarea politica a președintelui Klaus Iohannis inaintea scrutinului parlamentar de duminica a incalcat chiar standardele și angajamentele luate de Romania pentru separarea statului de partide, a declarat luni sefa Misiunii Speciale pentru Evaluarea Alegerilor din cadrul Organizatiei pentru Securitate…

- Autoritatea Electorala Permanenta a eliberat 192 de acreditari pentru alegerile parlamentare, cele mai multe fiind solicitate de presa interna si de catre observatorii internationali, potrivit Agerpres. Pentru institutiile mass-media interne centrale si locale au fost eliberate 95 de acreditari,…

- Ministrul Aureliu Ciocoi a participat in format de videoconferința la lucrarile celui de-al 27-lea Consiliu Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE). Miniștrii de externe ai celor 57 de state participante la OSCE au abordat evoluțiile in domeniul securitații care au…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, joi, sprijinul Romaniei pentru solutionarea conflictului din regiunea transnistreana a Republicii Moldova in cadrul formatului 5+2, pe baza respectarii suveranitatii si integritatii sale teritoriale, in cadrul frontierelor sale international…

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a afirmat ca membrii vestici ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) impiedica organizatia sa functioneze ca un tot intreg, informeaza joi dpa. "Piatra de poticnire ramane refuzul tarilor vestice de a abandona abordarile…

- Președintele SUA, Donald Trump, este acuzat de Observatorii electorali internationali ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) de „abuz flagrant de putere”, dupa ce candidatul republicat la alegerile prezidențiale din SUA a solicitat oprirea numararii voturilor. ”Ceea ce este…

- Observatorii internationali ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au criticat aspru miercuri ''acuzatiile nefondate'' ale presedintelui Donald Trump privind fraude in alegerile prezidentiale din SUA, subliniind ca acestea ''slabesc increderea publicului…

- Suedia, care va prelua de la Albania presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) la 1 ianuarie, doreste revenirea organizatiei la valorile sale fundamentale, transmite marti AFP dupa o convorbire cu sefa diplomatiei suedeze, Ann Linde. In interviul acordat agentiei, Linde…