Stiri pe aceeasi tema

- La 1 ianuarie 2023, Suedia preia de la Cehia presedintia rotativa a Uniunii Europene (UE) pentru o perioada de sase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite "trio-uri", pentru o perioada de 18 luni.

- Statele membre ale Uniunii Europene urmeaza sa discute miercuri despre un raspuns comun de adoptat cu privire la calatorii care vin din China, unde epidemia de COVID-19 pare sa fi scapat de sub control, a anuntat sambata Suedia care preia de astazi presedintia semestriala a UE,

- Anul 2023 ar putea aduce schimbari majore in intreaga lume! Potrivit unui raport al uneia dintre cele mai mari banci, Uniunea Europeana va adopta o noua strategie și ar putea avea propria armata. Totul vine in contextul in care, razboiul din Ucraina este departe de a lua sfarșit, iar securitatea trebuie…

- In lupta sa impotriva propagandei rusești, Europa are de infruntat un obstacol frustrant: proprii sai furnizori de servicii prin satelit, scrie Politico. Doua dintre cele mai mari companii care opereaza sateliți – Eutelsat, din Franța, și SES, din Luxemburg – au ajutat la raspandirea dezinformarii și…

- Parchetul European, impreuna cu autoritațile din 14 state membre ale UE, a desfașurat peste 200 de percheziții in legatura cu o schema complexa de frauda la TVA bazata pe vanzarea de bunuri electronice, iar prejudiciul estimat este de 2,2 miliarde de euro, a transmis instituția condusa de Laura Kovesi,…

- Presedintia ceha a Consiliului UE a anunțat, luni, ca blocul comunitar are dreptul de a sanctiona eludarea masurilor restrictive adoptate impotriva Rusiei pentru a garanta punerea in aplicare a acestora, scrie Agerpres citand AFP. Astfel, guvernele europene au adoptat „in unanimitate” decizia de a considera…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, luni, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene - Consiliul Afaceri Externe (CAE), care va avea loc la Bruxelles.

- Inflația ridicata, care reduce puterea de cumparare, precum și creșterea costurilor de finanțare fac ca achiziționarea de bunuri imobiliare sa fie din ce in ce mai dificila pentru populație. Ratele creditelor sunt in creștere din cauza majorarii dobanzilor și tind sa descurajeze investitorii sa cumpere…