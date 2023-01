Stiri pe aceeasi tema

- La 1 ianuarie 2023, Suedia preia de la Cehia presedintia rotativa a Uniunii Europene (UE) pentru o perioada de sase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite "trio-uri", pentru o perioada de 18 luni. Trio-ul actual este format din Franta (ian.-iun.…

- Statele membre ale Uniunii Europene urmeaza sa discute miercuri despre un raspuns comun de adoptat cu privire la calatorii care vin din China, unde epidemia de COVID-19 pare sa fi scapat de sub control, a anuntat sambata Suedia care preia de astazi presedintia semestriala a UE,

- Ministrii europeni ai Energiei au ajuns la un acord cu privire la plafonarea pretului gazelor naturale, a anuntat luni presedintia ceha a UE intr-o postare pe Twitter, transmite Reuters. Acordul anuntat luni vine dupa mai multe saptamani de discutii cu privire la un pachet de masuri de urgenta care…

- Ministrul de interne al Cehiei, Vik Rakusan, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a declarat joi seara ca Cehia va continua sa lupte pentru aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen pana in ultima zi a mandatului sau, dar nu e sigur ca statele membre vor dori sa aiba un consiliu extraordinar…

- Parchetul European, impreuna cu autoritațile din 14 state membre ale UE, a desfașurat peste 200 de percheziții in legatura cu o schema complexa de frauda la TVA bazata pe vanzarea de bunuri electronice, iar prejudiciul estimat este de 2,2 miliarde de euro, a transmis instituția condusa de Laura Kovesi,…

- Statele occidentale trebuie sa-si reduca dependentele de China, insa nu pot plasa aceasta tara in aceeasi categorie cu Rusia, a afirmat vineri seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, transmite Reuters.

- "Prezenta lege transpune Directiva delegata (UE) 2022/1326 a Comisiei din 18 martie 2022 de modificare a anexei (...) in ceea ce priveste includerea unor substante psihoactive noi in definitia termenului \"drog\", publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene", se arata in proiectul de act normativ,…

- Tarile membre ale Uniunii Europene vor incerca sa ajunga la un acord luna viitoare in ceea ce privește noile masuri de urgenta destinate contracararii preturilor mari la gaze, au declarat oficialii consultati de Reuters, chiar daca statele membre nu au ajuns inca la un acord cu privire la forma viitoarelor…