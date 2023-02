Cererea Suediei de aderare la NATO a fost respinsa de Turcia, saptamana trecuta, in ceea ce trebuie sa fie un proces unanim. Turcia nu va da unda verde Suediei pana cand țara nu iși va indeplini obligațiile prevazute in memorandumul tripartit. In același timp, cererea Finlandei a fost aprobata.