Suedia: Poliția în alertă la nivel național Suedia a anuntat vineri alerta nationala pentru fortele de politie, dupa seria de atacuri islamiste din Europa, informeaza Reuters.



Nivelul de amenintare la adresa tarii ramâne 3, pe o scara de la 1 la 5, corespunzator unui pericol crescut de atac.



&"Scopul este, printre altele, ca politia sa poata reactiona rapid în cazul unui atac terorist'', precizeaza un comunicat al politiei.



&"Prin declararea unei alerte nationale, obtinem o organizare mai flexibila, care poate atât sa previna un atac, cât si sa reactioneze rapid în cazul unui… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a anuntat alerta nationala pentru fortele de politie, dupa o serie de atacuri ale unor militanti in Europa. Alerta poate insemna ca vor fi prezentați mai mulți polițiști in anumite locuri, scrie www.agerpres.ro .

- Suedia a anuntat vineri alerta nationala pentru fortele de politie, dupa o serie de atacuri ale unor militanti in Europa, informeaza Reuters. Nivelul de amenintare la adresa tarii ramane 3, pe o scara de la 1 la 5, corespunzator unui pericol crescut de atac, informeaza Agerpres.

- Suedia a anuntat vineri alerta nationala pentru fortele de politie, dupa o serie de atacuri ale unor militanti in Europa, informeaza Reuters. Nivelul de amenintare la adresa tarii ramane 3, pe o scara de la 1 la 5, corespunzator unui pericol crescut de atac. ''Scopul este, printre…

- Autoritatile ruse au dispus marti purtarea mastii in anumite locuri publice si le-au cerut autoritatilor regionale sa ia in calcul inchiderea barurilor si a restaurantelor in timpul noptii, dupa o recrudescenta a cazurilor de COVID-19 in Rusia, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Agentia rusa…

- Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, conform unui anunt facut duminica de biroul premierului Jean Castex, transmite Reuters.…

- Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, conform unui anunt facut duminica de biroul premierului Jean Castex, transmite Reuters.Citește…

- Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, conform unui anunt facut duminica de biroul premierului Jean Castex, transmite Reuters.…

- Politia si guvernul din Suedia trag un semnal de alarma asupra prezentei tot mai mari a zeci de clanuri mafiote care, în opinia lor, fac ravagii în regat, pe fondul înmultirii îngrijoratoare a schimburilor de focuri si a altor reglari de conturi violente în aceasta tara…