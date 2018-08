Suedia: Pericol pe coaste. Invazie otrăvitoare Vara calduroasa din 2018 a determinat o raspandire rapida a algelor albastre-verzi de-a lungul coastelor Suediei, iar autoritatile locale au recomandat rezidentilor si turistilor sa nu faca baie in mare, a raportat joi postul suedez de televiziune SVT, citat de Xinhua. Aceste alge otravitoare provoaca stare de greata, febra, episoade vomitive si alergii atunci cand intra in contact cu pielea. Situatia cea mai grava a fost raportata in sudul Suediei. 'Recomandam oamenilor sa nu inoate in acele ape tulburi sau in orice zona in care pot vedea o explozie de alge', a declarat Caroline Schonning,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

