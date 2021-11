Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul suedez al finantelor, Magdalena Andersson, a fost aleasa joi in fruntea Partidului Social Democrat, prima etapa inainte de a-i succeda premierului demisionar Stefan Lofven, cu conditia sa obtina si un vot favorabil in parlament, relateaza AFP. Economista si fosta inotatoare de elita…

- Suedia si Danemarca vor intrerupe utilizarea vaccinului COVID-19 Moderna pentru persoanele mai tinere, dupa rapoarte privind posibile reactii adverse rare, cum ar fi miocardita, relateaza Reuters. Agentia suedeza de sanatate a declarat ca va intrerupe utilizarea vaccinului pentru persoanele nascute…

- Aproximativ 25 de persoane au fost spitalizate in urma unei explozii survenite marti intr-o cladire rezidentiala din orasul Goteborg, situat in sud-vestul Suediei, a anuntat postul public de radio suedez, citat de Agerpres. Politia a anuntat ca a deschis o ancheta pentru elucidarea circumstantelor acestui…

- Biroul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește duminica, 5 septembrie, pentru a adopta strategia politica viitoare. Potrivit unor surse din partid, social-democrații vor sa depuna propria moțiune și sa nu voteze moțiunea USR PLUS, oferind astfel ragaz lui Florin Cițu.Biroul Politic…

- Procesul unui consultant suedez acuzat ca a vândut Rusiei informatii sensibile despre producatorul auto Volvo Cars si producatorul de camioane Scania a început joi în Suedia, o premiera în ultimii 18 ani în aceasta tara scandinava, relateaza France Presse.Barbatul,…

- Stefan Lofven a anuntat ca va renunta la functia de prim-ministru al Suediei si la conducerea Partidului Social Democrat in luna noiembrie, dupa sapte ani de cand se afla la putere, informeaza The Guardian.

- Anuntul a fost facut in timpul discursului sau anual de vara.Lofven a devenit in iunie primul lider suedez care a pierdut o motiune in Parlament. Urmatoarele alegeri generale sunt programate sa aiba loc pe 11 septembrie 2022.El a spus ca a informat partidul ca vrea sa renunte la functia de presedinte…